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Сотрудник оператора сотовой связи в Удмуртии продавал закрытую информацию

10:10, 02 августа, 2022
Дмитрий Стрелков
Сотрудник оператора сотовой связи в Удмуртии продавал закрытую информацию
10:10, 02 августа, 2022
Дмитрий Стрелков
146
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#сотовая связь\n#ФСБ
Фото: unsplash.com
146
0

Его деятельность пресекли сотрудники ФСБ.

Ижевск. Удмуртия. Сотрудника одного из операторов сотовой связи в Удмуртии осудили по трём статья Уголовного кодекса. Как сообщила пресс-служба УФСБ РФ по республике, в законную силу вступил приговор Первомайского районного суда Ижевска.

Мужчину обвиняли по части 2 статьи 137 УК России «Нарушение неприкосновенности частной жизни», части 3 статьи 183 УК РФ «Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну», части 3 статьи 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации». Причастность мужчины к совершению противоправной деятельности выявили сотрудники УФСБ России по Удмуртии.

Следствие установило, что подозреваемый, будучи работником одного из операторов сотовой связи, используя служебное положение, осуществил неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, которую за деньги передавал третьим лицам, чем нарушил права граждан России на неприкосновенность частной жизни.

С учётом признания подсудимым своей вины и рассмотрения дела в особом порядке, суд назначил наказание в виде 2 лет условно с испытательным сроком в 1 год.

10:10, 02 августа, 2022
Дмитрий Стрелков
146
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#сотовая связь\n#ФСБ