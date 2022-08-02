Сотрудник оператора сотовой связи в Удмуртии продавал закрытую информацию

Ижевск. Удмуртия. Сотрудника одного из операторов сотовой связи в Удмуртии осудили по трём статья Уголовного кодекса. Как сообщила пресс-служба УФСБ РФ по республике, в законную силу вступил приговор Первомайского районного суда Ижевска.

Мужчину обвиняли по части 2 статьи 137 УК России «Нарушение неприкосновенности частной жизни», части 3 статьи 183 УК РФ «Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну», части 3 статьи 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации». Причастность мужчины к совершению противоправной деятельности выявили сотрудники УФСБ России по Удмуртии.

Следствие установило, что подозреваемый, будучи работником одного из операторов сотовой связи, используя служебное положение, осуществил неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, которую за деньги передавал третьим лицам, чем нарушил права граждан России на неприкосновенность частной жизни.

С учётом признания подсудимым своей вины и рассмотрения дела в особом порядке, суд назначил наказание в виде 2 лет условно с испытательным сроком в 1 год.