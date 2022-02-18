Жителя Удмуртии подозревают в незаконной вырубке леса с миллионным ущербом

Ува. Удмуртия. В Увинском районе Удмуртии задержали местного жителя по подозрению в незаконной рубке леса. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Представители Увинского лесничества сообщили в полицию, что в январе неизвестные вырубили хвойные и лиственные деревья в районе Ува-Тукли, которое входит в категорию защитных лесов. Ущерб от браконьерских действий составил 1 млн рублей.

Проведённые полицейскими оперативные мероприятия позволили задержать 64-летнего местного жителя. Как считает следствие, он планировал использовать вырубленные деревья в личном хозяйстве.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК России («Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере»). Если вина мужчины будет установлена, ему грозит лишение свободы до семи лет или штраф до трёх миллионов рублей.

Напомним, в январе текущего года в Алнашском районе задержали «чёрного лесоруба», срубившего вековые деревья. Вместе с тем за 2021 год в Удмуртии незаконно вырубили 1,6 тысячи кубометров леса. Через суд республиканское Минприроды взыскало 22 млн рублей компенсаций причинённого ущерба.