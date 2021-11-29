На дорогах Удмуртии организовали 48 постов для выявления незаконной рубки елей

Нарушителей ждут штрафы от 4 до 500 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии организовали почти полсотни постов для охраны елей. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

На дорогах общего пользования Удмуртии организовано 48 постов для проверки законности заготовки елей. Сотрудники МВД будут выявлять факты рубки и привлекать виновников к ответственности. За незаконную вырубку нарушителей ждёт административный штраф от 4 до 5 тыс. рублей для граждан, для предпринимателей — от 40 до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц штраф составит 300-500 тыс. рублей.

В настоящее время сотрудники МВД и леснадзора вырубку елей не зафиксировали, но выявили 4 факта незаконных рубок леса. Ущерб от этих действий составил 8,7 млн рублей.

Отмечается, что если ущерб превышает 5 тыс. рублей, то нарушителю грозит уголовная ответственность по статье 260 УК России («Незаконная рубка лесных насаждений»). Наказание по статье варьируется от 2 до 7 лет лишения свободы со штрафами до 500 тыс. рублей.

Покупка, продажа, хранение и перевозка древесины, которая была срублена заведомо незаконно, влечёт за собой административную ответственность. Гражданам предстоит заплатить штраф 5 тыс. рублей, для должностных лиц он составит 50 тыс., а юридическим лицам предстоит раскошелиться на сумму до 700 тыс. рублей.

Всех, кто знает о нарушениях лесного законодательства, просят обратиться по телефону Единого пункта диспетчерского управления Минприроды Удмуртии: 27-13-60.

Напомним, ранее в республике начали охранять ели от вырубки с помощью беспилотников.