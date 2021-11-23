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В Ижевске трамвай столкнулся с легковушкой

10:15, 23 ноября, 2021
Андрей Бирюков
В Ижевске трамвай столкнулся с легковушкой
10:15, 23 ноября, 2021
Андрей Бирюков
214
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#ДТП\n#ГИБДД
Фото: ИГГС / vk.com
214
0

Информации о пострадавших пока нет, на месте работают сотрудники ГИБДД.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске во вторник, 23 ноября, произошло ДТП с участием трамвая. Об этом сообщили пользователи в соцсетях, факт происшествия «Сусанину» подтвердили в 1 отделе Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике. 

По предварительным данным, на пересечении улиц Ленина и Совхозная столкнулись легковушка и трамвай. Судя по снимкам, у машины сломан передний бампер, у трамвая видимых повреждений нет. 

Информации о пострадавших пока нет, на месте работают сотрудники ГИБДД.

10:15, 23 ноября, 2021
Андрей Бирюков
214
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#ДТП\n#ГИБДД
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