В Ижевске трамвай столкнулся с легковушкой

Информации о пострадавших пока нет, на месте работают сотрудники ГИБДД.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске во вторник, 23 ноября, произошло ДТП с участием трамвая. Об этом сообщили пользователи в соцсетях, факт происшествия «Сусанину» подтвердили в 1 отделе Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

По предварительным данным, на пересечении улиц Ленина и Совхозная столкнулись легковушка и трамвай. Судя по снимкам, у машины сломан передний бампер, у трамвая видимых повреждений нет.

Информации о пострадавших пока нет, на месте работают сотрудники ГИБДД.