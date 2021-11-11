Пожарные спасли 7 человек из пожара в многоквартирном доме в Ижевске

Жители не могли выбраться из здания из-за едкого дыма в подъезде.

Ижевск. Удмуртия. Во время пожара в многоквартирном доме в Ижевске огнеборцы спасли 7 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртской Республике.

Сообщение о возгорании поступило 11 ноября в 18:12. На улице Сабурова к моменту приезда пожарно-спасательных подразделений горела трехкомнатная квартира на 8 этаже девятиэтажного жилого дома. Из окна квартиры выходил густой черный дым, а с балконов 9 этажа люди просили о помощи. Из-за едкого дыма, заполнившего подъезд с 7 по 9 этаж, они не могли самостоятельно выбраться из здания, им становилось тяжело дышать.

Руководитель тушения пожара принял решение, что в первую очередь нужно эвакуировать жильцов. Сформировав звено газодымозащитной службы, огнеборцы пожарно-спасательной части № 4 разведали и обследовали все помещения. Им удалось спасти трех женщин — 1989, 1950 и 1980 годов рождения, девочку 2020 года рождения, мальчиков — близнецов, родившихся в 2013 году, и мужчину 1953 года рождения.

Людей пожарные вывели с помощью средств индивидуальной защиты через задымленную лестничную площадку на улицу, где их ждала бригада скорой помощи.

В это же время пожарные пожарно-спасательных частей №2 и №19 ограничивали распространение пожара в квартире на 8 этаже. Они использовали пожарный дымосос для удаления углекислого газа и прочих опасных веществ, которые могли служить факторами пожара.

Благодаря оперативным действиям получилось не допустить распространения возгорания, минимизировать материальный ущерб и спасти людей. В пожаре никто не пострадал.

Огонь ликвидировали в 18:47.

По фото можно заметить, что огонь повредил кухню и коридор. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Для ликвидации пожара привлекались 40 человек и 15 единиц техники.