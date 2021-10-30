За кражу 21 миллиона рублей жительницу Удмуртии лишили свободы на 2 года

Она оформляла фиктивные договора на микрозаймы.

Игра. Удмуртия. Бывшую руководительницу одной из микрокредитных компаний Игринского района осудили на 2 года. Об этом сообщает пресс-служба управления федеральной службы безопасности по Удмуртской Республике.

Пользуясь своим служебным положением подозреваемая заключала фиктивные договоры микрозайма и похищала деньги микрокредитной компании. В общей сумме она украла более 21 млн рублей.

По данному факту возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере»), части 3 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере»), части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере»). Суд вынес женщине наказание в виде лишения свободы на 2 года.