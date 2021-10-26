Жители Ижевска сообщают о множестве ДТП в городе

В результате пострадали только пассажиры троллейбуса, врезавшегося в столб.

Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска сообщают в социальных сетях о большом количестве ДТП. «Сусанин» изучил публикации и составил список аварий, известных к текущему часу.

Столица Удмуртии вновь начала день со снегопада. По-видимому, не все водители оказались готовы к сложным погодным условиям.

Первое сообщение о ДТП появилось в 10:35. На улице Барышникова грузовик «Исузу» врезался в опору ЛЭП. Столб вырвало с корнем.

Самое резонансное ДТП случилось около 10:50 на улице Труда. Водитель троллейбуса не справился с управлением и тоже врезался в опору ЛЭП. Двое пассажиров получили травмы.

Ещё одна авария с участием автомобиля и столба ЛЭП произошла на улице Автозаводской.

Сразу несколько автомобилей столкнулись на ижевской объездной дороге, неподалёку от Завьялово. Ещё две машины столкнулись на улице архитектора Берша.

Также сообщается об авариях на улицах Лихвинцева, Ворошилова, Труда и Карла Маркса (на пересечении с улицами Горького и Бородина).

Пострадавших, кроме пассажиров троллейбуса, в результате происшествий нет.

Отметим, что в сообществах с сомнительной репутацией распространяется фейковая информация о ДТП с участием трамвая на улице Карла Маркса. Этот инцидент произошёл ещё в 2016 году. Тогда пострадали 13 человек.

Напомним, ранее ИА «Сусанин» пообщалось с шиномонтажными салонами, где рассказали об очередях из желающих сменить резину. Ранее в ГИБДД Удмуртии рекомендовали водителям переходить на другие шины, когда среднесуточная температура воздуха опускается до +5 градусов Цельсия. Когда температура ниже заданной, летняя резина перестает сцепляться с дорожным покрытием.