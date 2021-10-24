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Больше миллиона штрафов начислили водителям Удмуртии с начала 2021 года

14:35, 24 октября, 2021
Евгений Кандаков
Больше миллиона штрафов начислили водителям Удмуртии с начала 2021 года
14:35, 24 октября, 2021
Евгений Кандаков
256
0
#Удмуртия\n#дороги\n#ПДД\n#нарушения\n#скоростной режим\n#скорость\n#ГИБДД\n#Госавтоинспекция\n#статистика\n#штрафы
Фото: pixabay.com
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0

Информацию предоставила ИА «Сусанин» Госавтоинспекция по республике.

Ижевск. Удмуртия. В Госавтоинспекции по Удмуртии подытожили информацию о нарушениях правил дорожного движения, зафиксированных на дорогах республики с начала года. Этими сведениями с ИА «Сусанин» поделились в 1 отделе Управления ГИБДД МВД по региону.

Отмечается, что за 9 месяцев 2021 года водителям Удмуртии было назначено 1 064 196 штрафов. При этом всего сотрудниками дорожной полиции выявлено 1 090 893 нарушений. В основном автомобилисты не соблюдают скоростной режим. На автотрассах зафиксировано 870 456 фактов слишком быстрой езды.

В Госавтоинспекции напомнили, что штрафы за незначительные нарушения ПДД можно оплатить со скидкой в 50% в течение 20 дней со дня вынесения постановления.

Кстати, ранее в ГИБДД назвали 5 мест наибольшей концентрации ДТП в Ижевске.

14:35, 24 октября, 2021
Евгений Кандаков
256
0
#Удмуртия\n#дороги\n#ПДД\n#нарушения\n#скоростной режим\n#скорость\n#ГИБДД\n#Госавтоинспекция\n#статистика\n#штрафы
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