Больше миллиона штрафов начислили водителям Удмуртии с начала 2021 года

Информацию предоставила ИА «Сусанин» Госавтоинспекция по республике.



Ижевск. Удмуртия. В Госавтоинспекции по Удмуртии подытожили информацию о нарушениях правил дорожного движения, зафиксированных на дорогах республики с начала года. Этими сведениями с ИА «Сусанин» поделились в 1 отделе Управления ГИБДД МВД по региону.

Отмечается, что за 9 месяцев 2021 года водителям Удмуртии было назначено 1 064 196 штрафов. При этом всего сотрудниками дорожной полиции выявлено 1 090 893 нарушений. В основном автомобилисты не соблюдают скоростной режим. На автотрассах зафиксировано 870 456 фактов слишком быстрой езды.

В Госавтоинспекции напомнили, что штрафы за незначительные нарушения ПДД можно оплатить со скидкой в 50% в течение 20 дней со дня вынесения постановления.

Кстати, ранее в ГИБДД назвали 5 мест наибольшей концентрации ДТП в Ижевске.