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Грузовик МАЗ снёс опору ЛЭП на улице Удмуртской в Ижевске

10:52, 23 сентября, 2021
Юрий Абашев
Грузовик МАЗ снёс опору ЛЭП на улице Удмуртской в Ижевске
10:52, 23 сентября, 2021
Юрий Абашев
1087
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
1087
0

Водитель погиб.

Ижевск. Удмуртия. Движение троллейбусов по улице Удмуртской в Ижевске прервано из-за разрушенной опоры ЛЭП. Об этом сообщает пресс-служба «ИжГЭТ».

По информации 1 отдела управления ГИБДД по Удмуртии, около 10:00 напротив дома № 247 по улице Удмуртской водитель мусоровоза МАЗ не справился с управлением и врезался в опору троллейбусной линии электропередач. Находившийся за рулём мужчина 1978 года рождения погиб. 

Движение троллейбусных маршрутов №№ 2 и 14 временно перенаправлено на улицу Пушкинскинскую. Регулирование движения остального транспорта взяли на себя сотрудники Госавтоинспекции. 

Обстоятельства произошедшего выясняются. Тех, кто владеет информацией, связанной с этой аварией, в Госавтоинспекции просят обратиться по телефонам 8 (3412) 415-700 или 8 (3412) 415-707. 

10:52, 23 сентября, 2021
Юрий Абашев
1087
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП
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