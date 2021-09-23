Грузовик МАЗ снёс опору ЛЭП на улице Удмуртской в Ижевске

Водитель погиб.

Ижевск. Удмуртия. Движение троллейбусов по улице Удмуртской в Ижевске прервано из-за разрушенной опоры ЛЭП. Об этом сообщает пресс-служба «ИжГЭТ».

По информации 1 отдела управления ГИБДД по Удмуртии, около 10:00 напротив дома № 247 по улице Удмуртской водитель мусоровоза МАЗ не справился с управлением и врезался в опору троллейбусной линии электропередач. Находившийся за рулём мужчина 1978 года рождения погиб.

Движение троллейбусных маршрутов №№ 2 и 14 временно перенаправлено на улицу Пушкинскинскую. Регулирование движения остального транспорта взяли на себя сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Тех, кто владеет информацией, связанной с этой аварией, в Госавтоинспекции просят обратиться по телефонам 8 (3412) 415-700 или 8 (3412) 415-707.