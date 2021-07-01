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Жителям Удмуртии напомнили об ответственности за приобретение поддельного сертификата о вакцинации

12:10, 01 июля, 2021
Андрей Бирюков
Жителям Удмуртии напомнили об ответственности за приобретение поддельного сертификата о вакцинации
12:10, 01 июля, 2021
Андрей Бирюков
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#Удмуртия\n#коронавирус\n#МВД Удмуртии
Фото: mos.ru
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За это возможно наказание вплоть до лишения свободы.

Ижевск. Удмуртия. Незаконное получение сертификата о вакцинации в Удмуртии будет преследоваться по закону. Об этом напоминает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике. 

Речь идёт о покупке поддельных сертификатов о прохождении вакцинации. Это же касается незаконного получения QR-кода, позволяющего передвигаться в условиях ограничений из-за коронавируса. 

Ответственность по статье 327 УК России («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов») наступает сразу для всех: для продавца, покупателя и изготовителя документов. Закон предусматривает наказание вплоть до лишения свободы.

Как сообщается на сайте Госуслуг, переболевшие коронавирусом в течение последних шести месяцев могут получить QR-код. Он позволит посещать общепит и массовые мероприятия в тех регионах, где это необходимо. Кроме того, код может оказаться нужен для поездки в другие страны: например, в Тунис или в Турцию.

Напомним, что в Удмуртии наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. В связи с этим в регионе вернули ограничения по заполняемости зрительных залов в театрах и кинотеатрах.

12:10, 01 июля, 2021
Андрей Бирюков
40
0
#Удмуртия\n#коронавирус\n#МВД Удмуртии