Жителям Удмуртии напомнили об ответственности за приобретение поддельного сертификата о вакцинации

За это возможно наказание вплоть до лишения свободы.

Ижевск. Удмуртия. Незаконное получение сертификата о вакцинации в Удмуртии будет преследоваться по закону. Об этом напоминает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Речь идёт о покупке поддельных сертификатов о прохождении вакцинации. Это же касается незаконного получения QR-кода, позволяющего передвигаться в условиях ограничений из-за коронавируса.

Ответственность по статье 327 УК России («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов») наступает сразу для всех: для продавца, покупателя и изготовителя документов. Закон предусматривает наказание вплоть до лишения свободы.

Как сообщается на сайте Госуслуг, переболевшие коронавирусом в течение последних шести месяцев могут получить QR-код. Он позволит посещать общепит и массовые мероприятия в тех регионах, где это необходимо. Кроме того, код может оказаться нужен для поездки в другие страны: например, в Тунис или в Турцию.

Напомним, что в Удмуртии наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. В связи с этим в регионе вернули ограничения по заполняемости зрительных залов в театрах и кинотеатрах.