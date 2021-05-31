Для посещения Туниса будет достаточно привиться любой вакциной от коронавируса

Власти страны отменили обязательные ПЦР-тесты для указанной категории отдыхающих.



Тунис. Тунис. В Тунисе можно будет отдохнуть без предъявления справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус. Как сообщили в Национальном офисе по туризму страны, с 1 июня для посещения страны достаточно привиться любой вакциной, включая «Спутник V», пишет «Интерфакс».

При себе таким отдыхающим необходимо иметь свидетельство о прохождении иммунизации с QR-кодом.

Если же человек уже переболел COVID-19 не менее чем за 6 недель до прибытия – ему можно обойтись без прививки.

Остальные туристы должны представить справки с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным не ранее чем за 3 суток до вылета. Правило относится ко всем прибывающим старше 12 лет.

Те, кто путешествует без прививки индивидуально, а не в составе организованных групп, должны по прибытии в Тунис быть готовы провести 7 дней в отеле на самоизоляции.

Отметим, прямые авиарейсы из России в Тунис пока не выполняются и туров в эту страну в продаже нет. Однако россияне попадают туда через Стамбул.