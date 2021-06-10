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Водитель иномарки погиб в Шарканском районе Удмуртии

14:30, 10 июня, 2021
Андрей Поносов
Водитель иномарки погиб в Шарканском районе Удмуртии
14:30, 10 июня, 2021
Андрей Поносов
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#Удмуртия\n#Шаркан\n#ДТП\n#гибель людей\n#скоростной режим
Фото: 1 отдел ГИБДД МВД по Удмуртии
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53-летний мужчина не справился с управлением.

Шаркан. Удмуртия. В Шарканском районе иномарка съехала с дороги и перевернулась. Водитель погиб, сообщает 1 отдел управления ГИБДД по Удмуртской Республике.

Авария произошла 9 июня около 08:35 на 23 километре дороги Якшур-Бодья -Шаркан. 53-летний водитель автомобиля «Митсубиси Лансер» не справился с управлением, машина вылетела с трассы и перевернулась. Ошибка за рулем стоила мужчине жизни – водитель получил смертельную травму.

Госавтоинспекция вновь напоминает автомобилистам о необходимости соблюдать скоростной режим согласно конкретной дорожной обстановке.

14:30, 10 июня, 2021
Андрей Поносов
90
0
#Удмуртия\n#Шаркан\n#ДТП\n#гибель людей\n#скоростной режим