Водитель иномарки погиб в Шарканском районе Удмуртии

53-летний мужчина не справился с управлением.

Шаркан. Удмуртия. В Шарканском районе иномарка съехала с дороги и перевернулась. Водитель погиб, сообщает 1 отдел управления ГИБДД по Удмуртской Республике.

Авария произошла 9 июня около 08:35 на 23 километре дороги Якшур-Бодья -Шаркан. 53-летний водитель автомобиля «Митсубиси Лансер» не справился с управлением, машина вылетела с трассы и перевернулась. Ошибка за рулем стоила мужчине жизни – водитель получил смертельную травму.

Госавтоинспекция вновь напоминает автомобилистам о необходимости соблюдать скоростной режим согласно конкретной дорожной обстановке.