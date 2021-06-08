Мужчина и женщина постоянно выпивают и воспитанием малолетних не занимаются.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске против родителей троих детей возбудили уголовное дело из-за жестокого обращения. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Мужчина и женщина имеют троих сыновей 2006, 2010 и 2013 годов рождения, постоянно выпивают и нигде не работают, воспитанием малолетних не занимаются.

При этом установлено, что 49-летний отец семейства вместе с 40-летней сожительницей всячески унижали детей, оскорбляли и били. Ранее оба привлекались к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

В результате против них возбудили уголовное дело по статье 156 УК России («Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних с жестоким обращением»). Им грозит штраф до 100 тыс. рублей или до трёх лет колонии. Суд также решает вопрос о лишении мужчины и женщины родительских прав. Дети уже переданы в приют.