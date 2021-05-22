В Удмуртии садоводы обнаружили мертвую рыбу в реке Большая Сарапулка

В водоем попадают навозные стоки.

Сарапул. Удмуртия. В Удмуртии местные жители обнаружили в воде Большая Сарапулка мертвую рыбу. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Сигнал о гибели рыбы поступил от садоводов товарищества "Спутник". Оказалось, что вода имеет зеленый цвет и от водоема пахнет навозом. Выехавшие на место сотрудники Рыбнадзора и полиции выяснили, что в границах Сарапула загрязняющих веществ нет, однако в районе села Шевырялово в Большую Сарапулку попадают навозные стоки.

Правоохранители устанавливают виновых лиц.