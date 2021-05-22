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В Удмуртии садоводы обнаружили мертвую рыбу в реке Большая Сарапулка

18:45, 22 мая, 2021
Анна Торхова
В Удмуртии садоводы обнаружили мертвую рыбу в реке Большая Сарапулка
18:45, 22 мая, 2021
Анна Торхова
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#Сарапул\n#Удмуртия\n#река\n#загрязнения\n#рыба\n#садоводство
Фото: пресс-служба Сарапула
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В водоем попадают навозные стоки.

Сарапул. Удмуртия. В Удмуртии местные жители обнаружили в воде Большая Сарапулка мертвую рыбу. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Сигнал о гибели рыбы поступил от садоводов товарищества "Спутник". Оказалось, что вода имеет зеленый цвет и от водоема пахнет навозом. Выехавшие на место сотрудники Рыбнадзора и полиции выяснили, что в границах Сарапула загрязняющих веществ нет, однако в районе села Шевырялово в Большую Сарапулку попадают навозные стоки.
Правоохранители устанавливают виновых лиц. 
18:45, 22 мая, 2021
Анна Торхова
268
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#река\n#загрязнения\n#рыба\n#садоводство