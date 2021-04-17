Проведённые исследования показали, что она выпущена не производством Минфина США.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске выявили поддельную 100-долларовую купюру. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Банкноту обнаружили в одном из банков в Октябрьском районе Ижевска. Проведённые исследования показали, что купюра выпущена не производством Минфина США.

Полицейские возбудили уголовное дело по части 1 статьи 186 УК России («Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»). Фальшивомонетчику грозит до 8 лет колонии или штраф до 1 млн рублей.

МВД Удмуртии просит проявлять работников, имеющих дело с наличными деньгами, проявлять бдительность: при обнаружении подозрительных купюр сразу сообщить об этом в полицию. Дальнейший сбыт таких денег запрещён и является наказуемым.