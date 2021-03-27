За два месяца 2021 года в Удмуртии из незаконного оборота изъяли более 25 кг наркотиков

Была пресечена деятельность 7 наркопритонов.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за первые два месяца 2021 года правоохранители изъяли из незаконного оборота более 25 кг наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.

Всего же за этот период в регионе выявили 417 преступлений, связанных с оборотом наркотиков. Удалось пресечь деятельность 7 наркопритонов в Ижевске, Можге и Воткинске.

К уголовной ответственности привлекли 154 человека, из которых 8 –несовершеннолетние, а 15 – женщины.

О фактах хранения, изготовления наркотиков, о лицах, которые их употребляют, можно обращаться на «горячую линию» прокуратуры Удмуртии по номеру 78-45-78.