Она задолжала около 300 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. Жительница Ижевска пыталась продать свою машину, чтобы её не забрали приставы. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Удмуртской Республике.

Против ижевчанки было возбуждено 18 исполнительных производств: она не оплачивала налоги, штрафы за нарушения ПДД, а также кредиты. Долг в общей сложности приблизился к 300 тыс. рублей.

Должница пыталась продать свою машину, чтобы её не забрали приставы, однако представители ФССП всё же нашли транспортное средств и арестовали его. Даже если бы женщина продала авто, новый владелец не смог бы воспользоваться им в полной мере — из-за ограничения на смену собственника.

Теперь у ижевчанки есть 10 дней, чтобы оплатить все долги, иначе её машину передадут на реализацию в Росимущество.