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Брат и сестра погибли при пожаре в Красногорском районе Удмуртии

15:20, 15 марта, 2021
Анна Торхова
Брат и сестра погибли при пожаре в Красногорском районе Удмуртии
15:20, 15 марта, 2021
Анна Торхова
1314
0
#Красногорское\n#Удмуртия\n#пожар\n#огонь\n#МЧС\n#люди
Фото: pixabay.com
1314
0

Родственники злоупотребляли алкоголем.

Красногорское. Удмуртия. Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Красногорском районе. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Возгорание произошло около 15:00 в воскресенье, 14 марта, в деревне Ботаниха. В огне погиб 35-летний мужчина и его 34-летняя сестра. Известно, что они злоупотребляли алкоголем.

По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем в состоянии алкогольного опьянения. Проводится доследственная проверка.

15:20, 15 марта, 2021
Анна Торхова
1314
0
#Красногорское\n#Удмуртия\n#пожар\n#огонь\n#МЧС\n#люди