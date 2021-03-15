Брат и сестра погибли при пожаре в Красногорском районе Удмуртии

Родственники злоупотребляли алкоголем.

Красногорское. Удмуртия. Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Красногорском районе. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Возгорание произошло около 15:00 в воскресенье, 14 марта, в деревне Ботаниха. В огне погиб 35-летний мужчина и его 34-летняя сестра. Известно, что они злоупотребляли алкоголем.

По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем в состоянии алкогольного опьянения. Проводится доследственная проверка.