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В Сарапуле накрыли два незаконных игорных клуба

11:30, 12 марта, 2021
Андрей Бирюков
В Сарапуле накрыли два незаконных игорных клуба
11:30, 12 марта, 2021
Андрей Бирюков
157
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#Удмуртия\n#Сарапул\n#игорный бизнес
Фото: МВД Удмуртии
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Семь человек задержаны, изъято 130 тыс. рублей.

Сарапул. Удмуртия. Полицейские и следователи СУ СК России по Удмуртии при силовой поддержке Росгвардии накрыли в Сарапуле два незаконных игорных клуба. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. 

В состав группы, занимавшейся организацией азартных игр, входило 7 человек. В ходе обысков в помещениях, где проводились игры, обнаружено и изъято свыше 130 тыс. рублей, игровая техника и компьютеры. 

«Каждый из залов был оборудован системами видеонаблюдения. Посетители попадали внутрь только после идентификации через камеру, направленную на вход», — сообщили в МВД. 

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171.2 УК России («Незаконные организация и проведение азартных игр»). 

Организатор подпольного игорного клуба по решению суда помещён под домашний арест, остальные шестеро задержанных находятся под подпиской о невыезде.

11:30, 12 марта, 2021
Андрей Бирюков
157
0
#Удмуртия\n#Сарапул\n#игорный бизнес