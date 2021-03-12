В Сарапуле накрыли два незаконных игорных клуба

Семь человек задержаны, изъято 130 тыс. рублей.

Сарапул. Удмуртия. Полицейские и следователи СУ СК России по Удмуртии при силовой поддержке Росгвардии накрыли в Сарапуле два незаконных игорных клуба. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В состав группы, занимавшейся организацией азартных игр, входило 7 человек. В ходе обысков в помещениях, где проводились игры, обнаружено и изъято свыше 130 тыс. рублей, игровая техника и компьютеры.

«Каждый из залов был оборудован системами видеонаблюдения. Посетители попадали внутрь только после идентификации через камеру, направленную на вход», — сообщили в МВД.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171.2 УК России («Незаконные организация и проведение азартных игр»).

Организатор подпольного игорного клуба по решению суда помещён под домашний арест, остальные шестеро задержанных находятся под подпиской о невыезде.