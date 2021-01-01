25 пьяных водителей задержали в Удмуртии за сутки

Жителей попросили сообщать в ГИБДД об автолюбителях-нарушителях.

Ижевск. Удмуртия. 25 пьяных водителей задержали в Удмуртии за минувшие сутки. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

«По данным ГИБДД, в России ежегодно в начале января отмечается увеличение числа ДТП по вине нетрезвых водителей. Рост аварийности, по мнению автоинспекторов, объясняется чередой праздников, во время которых многие водители после застолья садятся за руль в нетрезвом состоянии», – отмечают правоохранители.

Автолюбителям напомнили о том, что управлять транспортом «под градусом» недопустимо. Стражи порядка попросили жителей сообщать о пьяных водителях в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 8 (3412) 415-700, 415-701 или 02 (со всех мобильных - 102).