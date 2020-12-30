Промышлявшая угонами группа подростков из Сарапула предстанет перед судом

Школьников обвиняют по 8 эпизодам.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле 6 подростков предстанут перед судом за серию угонов и кражи. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Школьников в возрасте от 13 до 16 лет обвиняют по 8 эпизодам. Уголовное дело возбуждено по пункту «а» части 2 статьи 166 УК России («Угон»), части 1 и пункту «б» части 2 статьи 158 УК России («Кража»).

Так, в апреле 2020 года на улице Вадима Сивкова в Сарапуле парни проникли в автомобиль «ВАЗ 2107», откатили его, запустили двигатель и скрылись.

В июле таким же образом они угнали мотоцикл на улице Седельникова. В дальнейшем обвиняемые ездили на мотоцикле по Сарапулу и Сарапульскому району.

Также злоумышленники угнали с улицы Гагарина электромобиль и 2 веломобиля. Кроме этого подростки совершили еще ряд преступных действий.

После задержания одного из подростков отправили под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде.

Уголовное дело направили в суд.