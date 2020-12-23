Двое петербуржцев угнали «Ленд Крузер Прадо» и спрятали авто в Ижевске

Машину нашли и вернули владелице.

Ижевск. Удмуртия. Двое петербуржцев угнали «Тойоту Ленд Крузер Прадо» у жительницы Кировской области и спрятали авто в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по Кировской области.

Инцидент произошел в ночь на 13 декабря. Владелица авто рассказала полиции, что ее иномарку стоимостью 2,2 млн рублей угнали. Стражи порядка выяснили, что к преступлению причастных жители Санкт-Петербурга.

Двух злоумышленников 1985 года рождения удалось задержать, а позже правоохранители нашли и саму иномарку. Ее спрятали в Ижевске. В настоящее время автомобиль возвращен владелице.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Обоих обвиняемых взяли под стражу. Выяснилось, что они причастны и к другим угонам.