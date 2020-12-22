Юноша уже признал свою вину.

Можга. Удмуртия. Житель Можги может лишиться свободы за уклонение от военной службы. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Следователи установили, что с сентября по ноябрь 2020 года 18-летний молодой человек, будучи признанным годным к военной службе, не явился по повесткам военкомата на медосвидетельствование.

«При этом подозреваемый не имел предусмотренных законом оснований для освобождения от военной службы», – отмечается в сообщении.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Юноша уже признал свою вину, его отпустили под подписку о невыезде. За совершенное преступление ему грозит до двух лет лишения свободы.