Четыре человека получили травмы при ДТП у Центральной площади Ижевска

Оба водителя были трезвые.

Ижевск. Удмуртия. На улице Пушкинской в районе Центральной площади Ижевска произошло ДТП. Как сообщили «Сусанину» в 1-м отделе УГИБДД МВД по Удмуртии, авария произошла около 20:30 в четверг, 3 декабря.

«По предварительным данным, водитель автомобиля «Шкода Рапид», двигаясь со стороны улицы Советской, при повороте к гостинице «Амакс» не предоставил преимущество автомобилю «Хёндэ Солярис», движущемуся со стороны улицы Кирова. В результате чего произошло столкновение двух автомобилей», — сообщили в ГИБДД.

В итоге водитель «Хёндэ», молодой человек 1997 года рождения, водитель «Шкоды», молодой человек 1998 года рождения, и два его пассажира получили травмы и были доставлены в больницу.

В полиции отметили, что оба водителя трезвые. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства установят в рамках административного производства.

Отметим, что из-за аварии было временно прекращено движение троллейбусов по улицам Пушкинской и Майской. Об этом сообщила пресс-служба ИжГЭТ. В 21:25 движение общественного транспорта восстановили.