Более 1,7 кг наркотиков пытался продать в Удмуртии житель Ульяновской области

Мужчину взяли под стражу.

Ижевск. Удмуртия. Более 1,7 кг наркотиков пытался продать в Удмуртии 29-летний житель Ульяновской области. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике, попытку сбыта пресекли транспортные полицейские.

В мае этого года мужчину задержали в Завьяловском районе. У него при себе был сверток с порошком, который оказался смесью, содержащей мефедрон. Выяснилось, что пакет злоумышленник забрал из тайника для дальнейшей расфасовки и сбыта.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Мужчину взяли под стражу. Материалы уголовного дела уже передали в суд. Злоумышленнику грозит до 20 лет лишения свободы.