Он задолжал работникам более 500 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. Директора Гуманитарного лицея в Ижевске оштрафовали за невыплату зарплаты сотрудникам. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.

На протяжении нескольких месяцев работники не получали заработную плату по внебюджету. В результате долг коллективу составил более полумиллиона рублей.

По факту выявленного нарушения возбудили уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ («Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат»). Пока шло следствие, директор рассчитался с подчиненными. В результате было вынесено решение о назначении ему судебного штрафа в размере 15 тыс. рублей.