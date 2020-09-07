Участники «Удмуртского скорохода» нашли в лесу попугая

Птицу привезли в Ижевск и вернули хозяйке.

Ижевск. Удмуртия. Участники массовой экстремальной пешеходной прогулки «Удмуртский скороход» нашли в лесу попугая. Фотографиями сине-жёлтого ара поделились в группе на сайте «ВКонтакте».

«Это не шутка. На пути к промежуточному контрольному пункту скороходы нашли попугая. В лесу. Пернатый из леса изъят и отправлен в Ижевск. По словам спасителей, будут искать хозяев», — написали в группе.

Спустя два часа после публикации поста в комментариях появилась хозяйка птицы: «Это наша Ларочка <…> Улетела в районе Селычки, говорит, но, может, заболела и надо срочно в ветеринарку. Искали 5 дней, есть фото, видео и паспорт».

Отметим, что сине-жёлтый ара гнездится от восточной части Панамы до Бразилии и Северного Парагвая. Населяет тропические леса и предпочитает прибрежные области рек.