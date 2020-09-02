В Ижевске похоронщика обвинили в даче взятки полицейскому

Таким образом ижевчанин получал информацию о «свежих» трупах и данные их родных.

Ижевск. Удмуртия. Жителя Ижевска поместили под домашний арест по обвинению в даче взятки полицейскому. Об этом сообщила пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

31-летний обвиняемый работает в сферу оказания ритуальных услуг. По данным следствия, с 2017 по 2019 годы мужчина передавал должностному лицу, сотруднику полиции, деньги в значительном размере. Взамен получал информацию о местах обнаружения трупов, их персональных данных и персональных данных родственников покойных.

Выслушав участников процесса, изучив представленные материалы, Индустриальный райсуд Ижевска постановил поместить ижевчанина под домашний арест по части 3 статьи 291 УК России «Дача взятки должностному лицу в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий» до 26 октября 2020 года.

Постановление не вступило в законную силу.