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В Ижевске с начала сезона произошло 35 аварий с участием велосипедистов

13:45, 15 августа, 2020
Юрий Абашев
В Ижевске с начала сезона произошло 35 аварий с участием велосипедистов
13:45, 15 августа, 2020
Юрий Абашев
74
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#ДТП\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#велосипедисты
Фото: ИА Сусанин
74
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Один велолюбитель погиб.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с начала сезона произошло 35 ДТП с участием велосипедистов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Ижевску.

В этих авариях 1 велосипедист погиб, 34 получили различные травмы, среди них 12 детей.

В Ижевске продолжается проведение мероприятий, направленных на соблюдение ПДД водителями велотранспорта. 13 августа дорожные полицейские только на одном из оживлённых перекрёстков Ижевска за час выявили 8 велосипедистов, нарушивших правила дорожного движения.

Чаще всего нарушители пересекают проезжую часть по пешеходному переходу не спешившись.

13:45, 15 августа, 2020
Юрий Абашев
74
0
#ДТП\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#велосипедисты

 

 

 


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