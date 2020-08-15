В Ижевске с начала сезона произошло 35 аварий с участием велосипедистов

Один велолюбитель погиб.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с начала сезона произошло 35 ДТП с участием велосипедистов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Ижевску.

В этих авариях 1 велосипедист погиб, 34 получили различные травмы, среди них 12 детей.

В Ижевске продолжается проведение мероприятий, направленных на соблюдение ПДД водителями велотранспорта. 13 августа дорожные полицейские только на одном из оживлённых перекрёстков Ижевска за час выявили 8 велосипедистов, нарушивших правила дорожного движения.

Чаще всего нарушители пересекают проезжую часть по пешеходному переходу не спешившись.