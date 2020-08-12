Решившая заработать на бирже пенсионерка из Ижевска отдала мошенникам более 1,1 млн рублей

Неладное заподозрили родные женщины.

Ижевск. Удмуртия. Решившая заработать на бирже жительница Ижевска отдала мошенникам более 1,1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Весной 62-летняя женщина увидела объявление о том, что одна из крупнейших российских компаний выплачивает гражданам дивиденды. Она зарегистрировалась на специальном сайте, после чего ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником этой компании. Он предложил пенсионерке заработать на финансовой бирже.

«Он пояснил, что торги будут проходить в криптовалюте и для начала необходимо внести на «личный счет» около 1 000 000 рублей», – отметили правоохранители.

Другой позвонивший «сотрудник» отметил, что не обязательно вносить всю сумму единовременно, достаточно пока 300 тыс. рублей. Женщина поверила, установила несколько программ, взяла кредит и перевела деньги на счет злоумышленников.

Проверив «личный счет», ижевчанка увидела, что деньги на него поступили.

«В последующем, заходя на этот сайт, потерпевшая видела, что якобы зарабатывает и, оформив еще несколько кредитов, совершила еще несколько денежных переводов на различные счета», – рассказали в ведомстве.

Женщина даже сумела получить назад 60 тыс. рублей, чтобы оплатить один из займов.

Однако позже пенсионерка получила еще один звонок: мужчина сказал, что на сайт биржи подвергся хакерской атаке, и виртуальные деньги могут быть похищены. Ижевчанке предложили оплатить 5,7 тыс. долларов страховки. Женщина связалась со своим «наставником» по бирже, вместе они решили разделить сумму пополам.

Потерпевшая, взяв деньги в долг у родственников, перевела 190 000 рублей на «личный счет». После этого проверила на сайте, что деньги и от нее и от «наставника» поступили, и сделала отметку, о том, что страховка оплачена. Вскоре ей вновь позвонил лже-представитель страховой компании и сообщил, что ижевчанка допустила ошибку и ей придется еще раз оплатить страховку. Потерпевшая вновь обратилась к родственникам с просьбой одолжить деньги.

Именно родные заподозрили обман и уговорили женщину обратиться в полицию. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Общая сумма ущерба составила 1,1 млн рублей.