Поиски проходили на земле, воде и с воздуха.

Глазов. Удмуртия. Тело пропавшего в мае рыбака из Удмуртии нашли в Кировской области. Об этом сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте СК России.

69-летний житель Глазова рано утром 21 мая отправился на рыбалку.

«Пенсионер делал так уже ни один десяток лет, взял снасти, провизию на три дня, попрощался с женой и отправился на электричку, которая следовала до деревни Юсово», – говорится в сообщении.

Больше мужчину никто не видел. Поиском пропавшего сначала занимались в Удмуртии, а потом следователи обратились в Приволжское следственное управление на транспорте.

Поиски проходили на земле, воде и с воздуха. 35 человек обследовали береговую линию реки Святица, где обычно рыбачил пенсионер, опрашивали местных жителей. Места поиска осматривались при помощи квадрокоптера и с моторных лодок. Поисковики облазили все канавы и кустарники.

Тело без вести пропавшего мужчины обнаружила под раскидистым кустом на берегу реки Святица одна из поисковых собак.

«Каких-либо следов, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. Однако окончательное процессуальное решение по указанному факту будет принято после проведения комплекса проверочных мероприятий и экспертиз», – отметили следователи.