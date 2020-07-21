Спасатели в Сарапуле помогли жителям ликвидировать осиное гнездо

Самим горожанам это сделать не удавалось.

Сарапул. Удмуртия. Сотрудники поисково-спасательной службы Удмуртии ликвидировали осиное гнездо в Сарапуле. Как сообщили в ведомстве на странице в «Инстаграме», сами жители ликвидировать гнездо в старом диване во дворе не могли.

«20 июля от единой дежурно-диспетчерской службы спасателям Сарапула поступило сообщение о том, что во дворе частного дома по улице Седельникова, обнаружен большой улей с осами. Попытки жителей дома самостоятельно убрать гнездо не увенчались успехом, осы защищали свой дом, жаля всех, кто приближался к нему», — говорится в сообщении.

Отмечается, что улей начал представлять реальную угрозу жизни и здоровью. Так как, в доме находились маленькие дети, за которых больше всего переживали жители, было принято решение обратиться за помощью. Прибывшие спасатели в средствах защиты кожи убрали улей.