Житель Удмуртии получил 12 лет колонии за надругательство над 10-летней дочкой знакомых

Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Якшур-Бодья. Удмуртия. Житель Удмуртии проведет 12 лет в колонии строгого режима за надругательство над 10-летней дочкой знакомых. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.

32-летний житель деревни Старые Зятцы Якшур-Бодьинского района проживал в семье знакомых в деревне Гобгурт и помогал им возводить хозяйственные постройки. В ноябре прошлого года мужчина надругался над 10-летней дочкой хозяев дома.

«После обращения социального педагога, которого насторожило необычное поведение ребенка, в правоохранительные органы, подозреваемый был установлен, задержан и заключен под стражу», – говорится в сообщении.

По факту случившегося возбудили уголовное дело, суд приговори мужчину к 12 годам лишения свободы с ограничением свободы на 1 год.