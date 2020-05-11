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В России с 12 мая завершится режим нерабочих дней

В Пугачёво сняли режим повышенной готовности

13:17, 11 мая, 2020
Юрий Абашев
В Пугачёво сняли режим повышенной готовности
13:17, 11 мая, 2020
Юрий Абашев
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#Малая Пурга\n#Пугачево\n#Удмуртия\n#пожар\n#ликвидация пожара
Фото: Vk.com (Сергей Юрин)
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Жители вернулись в свои дома.

Малая Пурга. Удмуртия. В селе Пугачёво сняли режим повышенной готовности. Он действовал на время ликвидации пожара на территории бывшего военного арсенала. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

По информации главы Малопургинского района  Сергея Юрина, 10 мая эвакуированные жители вернулись в свои дома. На месте происшествия остаются сотрудники МЧС.

Напомним, что возгорание травы на территории бывших артиллерийских складов началось 9 мая. Пожар привёл к детонации отдельных снарядов. К борьбе с огнём привлекли авиацию МЧС России и до полудня 11 мая возгорание ликвидировали.

13:17, 11 мая, 2020
Юрий Абашев
224
0
#Малая Пурга\n#Пугачево\n#Удмуртия\n#пожар\n#ликвидация пожара

 

 

 


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