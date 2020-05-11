В Пугачёво сняли режим повышенной готовности

Жители вернулись в свои дома.

Малая Пурга. Удмуртия. В селе Пугачёво сняли режим повышенной готовности. Он действовал на время ликвидации пожара на территории бывшего военного арсенала. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

По информации главы Малопургинского района Сергея Юрина, 10 мая эвакуированные жители вернулись в свои дома. На месте происшествия остаются сотрудники МЧС.

Напомним, что возгорание травы на территории бывших артиллерийских складов началось 9 мая. Пожар привёл к детонации отдельных снарядов. К борьбе с огнём привлекли авиацию МЧС России и до полудня 11 мая возгорание ликвидировали.