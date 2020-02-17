В Удмуртии задержали подозреваемых в организации игорной деятельности

Игорное заведение обнаружили в Малой Пурге.

Малая Пурга. Удмуртия. Жителей Малой Пурги подозревают в незаконной игорной деятельности. Об этом сообщает следственное управление СК России по Удмуртской Республике.

По версии следователей, 41-летний ранее судимый за взятку мужчина в 2016 году организовал игровой салон в арендуемом помещении в Малой Пурге. К преступлению он также привлек 24-летнюю девушку и двух 30-летних мужчин.

12 февраля следователи вместе с сотрудниками полиции пресекли деятельность заведения, организатора задержали. Из салона изъяли компьютерную технику, телефоны и деньги в сумме 38 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171.2 УК России («Незаконные организация и проведение азартных игр»).