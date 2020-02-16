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Жителя Воткинска осудили за поджог двери в квартиру

10:30, 16 февраля, 2020
Дмитрий Стрелков
Жителя Воткинска осудили за поджог двери в квартиру
10:30, 16 февраля, 2020
Дмитрий Стрелков
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#Воткинск\n#Удмуртия\n#суды\n#поджег
Фото: pixabay.com
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Свою вину мужчина на суде признал.

Воткинск. Удмуртия. Жителя Воткинска осудили за покушение на умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества. Информацию об этом разместили на сайте Воткинского райсуда Удмуртии.

Суд установил, что в августе 2019 года мужчина умышленно поджёг деревянную входную дверь квартиры потерпевшей. Однако преступные действия подсудимого до конца не были доведены, поскольку пламя погасло самостоятельно, не распространившись на всю квартиру. Своими умышленными преступными действиями подсудимый покушался на уничтожение путем поджога имущества, принадлежащее потерпевшей на общую сумму 118500 рублей, которая для неё является значительной.

В судебном заседании подсудимый свою вину признал, от дачи показаний в судебном заседании отказался, подтвердил свои показания, данные в ходе следствия.

В итоге суд назначил 32-летнему подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно с испытательным сроком на один год шесть месяцев.

Приговор в законную силу не вступил.

10:30, 16 февраля, 2020
Дмитрий Стрелков
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#Воткинск\n#Удмуртия\n#суды\n#поджег

 

 

 


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