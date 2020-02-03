Душевнобольного жителя Удмуртии повторно осудили за изнасилование

Его жертвой дважды стала пожилая соседка.

Ижевск. Удмуртия. В Сарапульском районе Удмуртии осудили рецидивиста с психическим расстройством за изнасилование. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Злоумышленник, недавно освободившись из тюрьмы, где отбывал наказание за изнасилование, вновь пошёл на преступление против прежней жертвы. В августе 2019 года мужчина вновь проник в дом своей соседки, угрожая ножом, избил её и изнасиловал.

Суд принял во внимание тот факт, что у мужчины имеется психическое расстройство, не исключающее вменяемости, и смягчил ему наказание. На сей раз насильник пробудет в колонии строгого режима 6 лет и 3 месяца. Помимо этого он будет лечиться у врача-психиатра.