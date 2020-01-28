Жителя Удмуртии задержали за незаконное убийство лося

Экологический ущерб составил 240 тысяч рублей.

Ува. Удмуртия. В Увинском районе Удмуртии задержали охотника, который незаконно застрелил лося. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды республики.

Инцидент произошёл в закрытый для охоты срок, 25 января, вблизи деревни Тимошур-Чунча на территории угодий одной из общественных организаций охотников. Установлено, что мужчина застрелил одного лося из гладкоствольного ружья, не имея на это разрешения.

Сотрудникам полиции и управления охраны объектов животного мира удалось выследить и задержать охотника, который уже дал признательные показания. По факту незаконного отстрела лося возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 258 УК России («Незаконная охота»). Ружьё у подозреваемого изъяли.

Экологический ущерб от убийства животного составил 240 тысяч рублей. Мужчине грозит штраф до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы до двух лет.

В связи с частым появление лосей у автомобильных дорог в Удмуртии, Минприроды введёт усиленный режим охраны объектов животного мира.