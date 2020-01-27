Накинувшийся на пса с топором житель Удмуртии отделался условным сроком

Собаку удалось спасти, волонтеры нашли для нее новых хозяев.

Игра. Удмуртия. В Удмуртии вынесли приговор жителю Игринского района, который накинулся с топором на собственного пса. Как рассказали информагентству «Сусанин» в пресс-службе судейского сообщества Удмуртской Республики, мужчину признали виновным в жестоком обращении с животным (часть 1 статьи 245 УК РФ).

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы условно.

Напомним, в октябре 2019 года в полицию обратилась жительница Игринского района. Она рассказала, что её соседи издеваются над собакой. Прибывшие на место стражи порядка нашли во дворе израненного пса.

Животное забрали на лечение волонтеры. Они выходили пса и в январе нашли ему новых хозяев.