Пешеход попал под колеса иномарки и погиб на объездной дороге Ижевска

Наезд произошел в вечернее время.



Ижевск. Удмуртия. Смертельную травму получил пешеход, попавший под колеса иномарки на окраине Ижевска. Об этом сообщили в 1 отделе ГИБДД по Удмуртии

Трагедия произошла 24 января около 19 часов на 3 км дороги «Якшур-Бодьинский тракт - Воткинский тракт» объездной Ижевска. По предварительным данным, 67-летний мужчина 1953 года рождения переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. Там его сбил автомобиль «Шевроле Лачетти». За рулем машины находилась 57-летняя женщина.

Пешеход в результате наезда был смертельно травмирован и скончался.