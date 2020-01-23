10-летний мальчик попал под машину в Удмуртии

Ребёнок переходил дорогу в неположенном месте.

Завьялово. Удмуртия. В селе Завьялово Удмуртской Республики под машину попал 10-летний школьник. Об этом сообщили в 1-м отделе регионального УГИБДД МВД.

Инцидент произошёл в среду, 22 января, около 8:00 напротив дома №55 по улице Калинина. Водитель автомобиля «ВАЗ-2110», 26-летний молодой человек, наехал на мальчика, переходившего проезжую часть не по «зебре», а вблизи её. В результате ДТП ребёнок получил травмы.

Сотрудники полиции напомнили пешеходам любого возраста, что переходить дорогу необходимо в зоне пешеходного перехода, а при их отсутствии на перекрёстках по линии тротуаров или обочин, предварительно убедившись в безопасности перехода.

«Уважаемые взрослые, не проходите мимо детей, нарушающих Правила дорожного движения. Увидев ребёнка в сложной дорожной обстановке, обязательно помогите ему правильно сориентироваться на дорожном пространстве, разъясните правила безопасности», — напомнили в ГИБДД.