Жительницу Ижевска заподозрили в мошенничестве

Полиция разыскивает пострадавших от действий женщины.

Ижевск. Удмуртия. Сотрудники специализированного отдела по раскрытию мошенничеств управления угрозыска МВД по Удмуртии задержали 29-летнюю ижевчанку. Как сообщила пресс-служба ведомства, её заподозрили в серии мошенничеств на территории города.

Установлено, что подозреваемая представлялась Джульетой Арутюновной Малышевой и предлагала горожанам оказать содействие в приобретении квартир в строящихся домах. Низкую стоимость жилплощади женщина объясняла тем, что её отец работает в строительной фирме и может решить вопрос с покупкой жилья без наценок.

Также задержанная входила в доверие к своим знакомым и предлагала организовать совместный бизнес по реализации бытовой и цифровой техники, мебели и косметики из-за рубежа. У тех, кто соглашался с ней сотрудничать, подозреваемая брала различные суммы под предлогом первоначальной закупки товаров. Во всех случаях, получив денежные средства, женщина свои обещания не выполняла, полученные деньги не возвращала.

Отметим, что граждане передавали подозреваемой от 500 тыс. до 3 млн рублей. Сотрудниками полиции установлено 12 потерпевших от её действий. Сотрудники угрозыска устанавливают другие факты преступной деятельности подозреваемой.

Полиция обратилась к гражданам с просьбой: «Если вы пострадали от действий данной женщины или обладаете информацией о фактах её преступной деятельности, просьба сообщить по телефону 02 (со всех мобильных 102) либо — 419-851, 419-852».