  • $ 61.86 ↑
  • € 68.62 ↑

Жительницу Ижевска заподозрили в мошенничестве

13:51, 22 января, 2020
Дмитрий Стрелков
Жительницу Ижевска заподозрили в мошенничестве
13:51, 22 января, 2020
Дмитрий Стрелков
425
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мошенничество\n#МВД Удмуртии\n#уголовный розыск
Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии
425
0

Полиция разыскивает пострадавших от действий женщины.

Ижевск. Удмуртия. Сотрудники специализированного отдела по раскрытию мошенничеств управления угрозыска МВД по Удмуртии задержали 29-летнюю ижевчанку. Как сообщила пресс-служба ведомства, её заподозрили в серии мошенничеств на территории города.

Установлено, что подозреваемая представлялась Джульетой Арутюновной Малышевой и предлагала горожанам оказать содействие в приобретении квартир в строящихся домах. Низкую стоимость жилплощади женщина объясняла тем, что её отец работает в строительной фирме и может решить вопрос с покупкой жилья без наценок.

Также задержанная входила в доверие к своим знакомым и предлагала организовать совместный бизнес по реализации бытовой и цифровой техники, мебели и косметики из-за рубежа. У тех, кто соглашался с ней сотрудничать, подозреваемая брала различные суммы под предлогом первоначальной закупки товаров. Во всех случаях, получив денежные средства, женщина свои обещания не выполняла, полученные деньги не возвращала.

Отметим, что граждане передавали подозреваемой от 500 тыс. до 3 млн рублей. Сотрудниками полиции установлено 12 потерпевших от её действий. Сотрудники угрозыска устанавливают другие факты преступной деятельности подозреваемой.

Полиция обратилась к гражданам с просьбой: «Если вы пострадали от действий данной женщины или обладаете информацией о фактах её преступной деятельности, просьба сообщить по телефону 02 (со всех мобильных 102) либо — 419-851, 419-852».

13:51, 22 января, 2020
Дмитрий Стрелков
425
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мошенничество\n#МВД Удмуртии\n#уголовный розыск

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Что вы знаете о группе Битлз?

18:01, 16 января, 2020

Можно ли вам купаться в проруби?

13:50, 13 января, 2020

Что вы знаете о декабристах?

17:41, 10 января, 2020

Что вы знаете об ИА Сусанин?

17:41, 25 декабря, 2019

Не пора ли пересмотреть Гарри Поттера?

16:06, 20 декабря, 2019

Готовы ли вы к просмотру финала "Звёздных войн"?

17:01, 13 декабря, 2019

Кто все эти люди?

17:24, 15 ноября, 2019

Это было в Октябре?

17:35, 07 ноября, 2019

Если вы MAU, то этот тест для VAS

18:31, 01 ноября, 2019

Дружишь ли ты с деньгами?

21:24, 17 октября, 2019

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

30 человек эвакуировали из жилого дома на улице Наговицына в Ижевске

16:25, 18 января, 2020
4566

Гендиректором Ижевского радиозавода стал Александр Майер

3296
16:50, 16 января, 2020

Только через трое суток после сообщения о пропаже мальчика-инвалида в Можге полиция решила вскрыть квартиру семьи

2861
15:32, 17 января, 2020

Константин Васильев возглавил управление по физической культуре администрации Ижевска

2463
11:30, 15 января, 2020

Эксперты установили причину смерти воспитанницы частного детского сада в Ижевске

2288
15:05, 20 января, 2020

Мишустин запланировал кадровые перестановки в правительстве России

12:44, 16 января, 2020
2107

Новым премьер-министром России может стать Михаил Мишустин

1765
20:28, 15 января, 2020

Правительство России подало в отставку

1432
17:35, 15 января, 2020

Путин распорядился выдавать маткапитал при рождении первенца

1404
13:51, 15 января, 2020

Марина Хлебникова пожаловалась на неизлечимую болезнь

1344
11:38, 17 января, 2020

Принц Гарри больше не сможет использовать свой королевский титул

12:36, 19 января, 2020
1817

Японские ученые поделились простым и эффективным способом борьбы с лишним весом

1440
18:12, 17 января, 2020

В Непале умер самый маленький человек на планете

1052
10:00, 18 января, 2020

Китай побил очередной рекорд численности населения

1048
10:01, 17 января, 2020

Принц Гарри пожалел о своем отказе от привилегий

934
10:29, 20 января, 2020

Лонгриды

Проездной за макулатуру

14:29

Смерть подождёт

16:45, 20 января, 2020

Жить хорошо! А в ХОРОШО жить - ещё лучше!

10:33, 13 января, 2020

Молодой и активный

12:25, 31 декабря, 2019

Философия красоты

15:47, 25 декабря, 2019

Отпуск за один день

13:36, 25 декабря, 2019

Что нам принесет Белой крысы год?

14:02, 20 декабря, 2019

Легенда Глазовской теплоэлектроцентрали

17:15, 18 декабря, 2019

Город Оружейников - город мастеров!

17:05, 17 декабря, 2019

Год ЧистоПоУдмуртски

19:05, 16 декабря, 2019

Ускоритель бизнеса Удмуртии

15:32, 16 декабря, 2019

Будь первым! Живи в Авангарде!

17:51, 03 декабря, 2019