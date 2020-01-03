Водитель трактора погиб в Удмуртии

Мужчина не справился с управлением.
Кизнер. Удмуртия. Водитель трактора «МТЗ» погиб в Кизнерском районе Удмуртии. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.
Авария произошла днем 1 января на территории лесного массива вблизи деревни Айдуан-Чабья.
42-летний мужчина не справился с управлением, трактор опрокинулся. В результате ДТП водитель погиб.
Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин
Карта ДТП Удмуртии и городов Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула по сводкам ГИБДД, которые произошли начиная с 01 января 2018 года