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В Удмуртии группа из 10 человек обманула страховые компании почти на 1 млн рублей

10:25, 18 декабря, 2019
Анна Торхова
В Удмуртии группа из 10 человек обманула страховые компании почти на 1 млн рублей
10:25, 18 декабря, 2019
Анна Торхова
379
0
#Ижевск\n#страхование\n#Удмуртия\n#мошенники
Фото: arzik2
379
0

Злоумышленники оформляли страховые полисы и инсценировали ДТП.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии обманули страховые компании на 900 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Правоохранители задержали 10 подозреваемых. По версии следствия, они выкупали недорогие автомобили и оформляли полисы в страховых компаниях. После этого злоумышленники инсценировали ДТП с участием этих машин и обращались за получением возмещения в страховые.

В настоящее время установлена причастность участников к семи фактам мошенничества.

Троих подозреваемых водворили в изолятор временного содержания, остальные находятся под подпиской о невыезде.

10:25, 18 декабря, 2019
Анна Торхова
379
0
#Ижевск\n#страхование\n#Удмуртия\n#мошенники

 

 

 


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