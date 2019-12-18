В Удмуртии группа из 10 человек обманула страховые компании почти на 1 млн рублей

Злоумышленники оформляли страховые полисы и инсценировали ДТП.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии обманули страховые компании на 900 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Правоохранители задержали 10 подозреваемых. По версии следствия, они выкупали недорогие автомобили и оформляли полисы в страховых компаниях. После этого злоумышленники инсценировали ДТП с участием этих машин и обращались за получением возмещения в страховые.

В настоящее время установлена причастность участников к семи фактам мошенничества.

Троих подозреваемых водворили в изолятор временного содержания, остальные находятся под подпиской о невыезде.