Напавшего на двух девочек мужчину разыскивают в Ижевске

По факту случившегося проводится доследственная проверка.

Ижевск. Удмуртия. Напавшего на двух школьниц мужчину разыскивают в Ижевске. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике, оба инцидента произошли накануне, 11 декабря.

Около 07:15 на улице Азина злоумышленник схватил за плечо и потащил в сторону проезжей части 11-летнюю девочку, которая шла в школу. Мужчина пригрозил убить школьницу в случае сопротивления, но она все же смогла вырваться и убежать.

Через несколько минут на улице Фестивальной было совершено нападение на 14-летнюю школьницу. Злодей схватил её за шею и потребовал не кричать. Эта девочка также смогла вырваться.

По факту случившегося проводится доследственная проверка, изъяты записи с камер видеонаблюдения, составлен фоторобот нападавшего. Следователям предстоит установить его личность.