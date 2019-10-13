Жителя Удмуртии осудили за заведомо ложный донос

Боязнь штрафа за езду без прав закончилась другим штрафом.

Камбарка. Удмуртия. Жителя Камбарского района Удмуртии признали виновным в совершении заведомо ложного доноса о совершении преступления. Информацию об этом разместили на сайте Камбарского райсуда.

Установлено, что в июне 2019 года мужчина, управляющий мотоциклом и не имеющий водительских прав, был замечен сотрудниками ДПС около автозаправочной станции. С целью избежать административной ответственности мужчина скрылся от сотрудников полиции, оставив мотоцикл на заправке. Позже он с целью избежать административной ответственности и вернуть мотоцикл позвонил в дежурную часть отделения МВД и сообщил об угоне.

Однако позднее мужчина вновь позвонил в дежурную часть и сообщил, что факта хищения мотоцикла всё-таки не было. Затем, не отказавшись до конца от своих намерений, в третий раз позвонил в полицию и сообщил об угоне мотоцикла. Также «мотоциклист» передал сотруднику отделения МВД заявление, содержащее информацию о совершённом преступлении. В результате заявление было в установленном законом порядке зарегистрировано и по нему стали проводить проверочные мероприятия.

В ходе рассмотрения заявления факт хищения мотоцикла неустановленным лицом не нашёл своего подтверждения. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 6 000 рублей.