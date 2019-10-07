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За минувшее воскресенье на дорогах Ижевска погибли два пешехода

12:04, 07 октября, 2019
Анна Торхова
За минувшее воскресенье на дорогах Ижевска погибли два пешехода
12:04, 07 октября, 2019
Анна Торхова
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#ДТП\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#пешеходы\n#дорога
Фото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике
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Обе аварии произошли на улице Пушкинской.

Ижевск. Удмуртия. Две смертельные аварии с пешеходами произошли 6 октября в Ижевске. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Первое ДТП произошло на улице Пушкинской напротив дома №277. Водитель «Киа Рио» наехал на неустановленного мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. Мужчина скончался в больнице.

Вторая авария произошла напротив дома №173 на той же улице. 24-летний водитель «Тойоты» наехал на 55-летнего пешехода, который погиб на месте.

Всего с 4 по 6 октября на дорогах Удмуртии погибли 6 человек, двое из которых – дети.

Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин

Карта ДТП Удмуртии и городов Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула по сводкам ГИБДД, которые произошли начиная с 01 января 2018 года

12:04, 07 октября, 2019
Анна Торхова
402
0
#ДТП\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#пешеходы\n#дорога

 

 

 


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