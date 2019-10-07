За минувшее воскресенье на дорогах Ижевска погибли два пешехода

Обе аварии произошли на улице Пушкинской.

Ижевск. Удмуртия. Две смертельные аварии с пешеходами произошли 6 октября в Ижевске. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Первое ДТП произошло на улице Пушкинской напротив дома №277. Водитель «Киа Рио» наехал на неустановленного мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. Мужчина скончался в больнице.

Вторая авария произошла напротив дома №173 на той же улице. 24-летний водитель «Тойоты» наехал на 55-летнего пешехода, который погиб на месте.

Всего с 4 по 6 октября на дорогах Удмуртии погибли 6 человек, двое из которых – дети.