За минувшее воскресенье на дорогах Ижевска погибли два пешехода

Обе аварии произошли на улице Пушкинской.
Ижевск. Удмуртия. Две смертельные аварии с пешеходами произошли 6 октября в Ижевске. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.
Первое ДТП произошло на улице Пушкинской напротив дома №277. Водитель «Киа Рио» наехал на неустановленного мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. Мужчина скончался в больнице.
Вторая авария произошла напротив дома №173 на той же улице. 24-летний водитель «Тойоты» наехал на 55-летнего пешехода, который погиб на месте.
Всего с 4 по 6 октября на дорогах Удмуртии погибли 6 человек, двое из которых – дети.
Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин
Карта ДТП Удмуртии и городов Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула по сводкам ГИБДД, которые произошли начиная с 01 января 2018 года