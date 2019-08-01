Пьяный водитель в Удмуртии пытался дать взятку сотруднику ГИБДД

Мужчину оштрафовали на 50 тыс. рублей.

Кез. Удмуртия. Жителя Кезского района оштрафовали на 50 тыс. рублей за попытку дать взятку сотруднику ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

По материалам уголовного дела, 29 марта 2019 года в поселке Кез полиция остановила машину обвиняемого. У водителя были признаки опьянения, но пройти медицинское обследование он отказался.

На следующий день обвиняемый пришел к начальнику ГИБДД и предложил взятку в 50 тыс. рублей за то, чтобы дело не дошло до суда.

«Начальник ГИБДД отказался принять взятку и сообщил о совершенном преступлении в дежурную часть ММО МВД России «Кезский», после чего злоумышленник был задержан сотрудниками полиции», - говорится в сообщении надзорного ведомства.