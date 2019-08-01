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Пьяный водитель в Удмуртии пытался дать взятку сотруднику ГИБДД

15:30, 01 августа, 2019
Диана Ворончихина
Пьяный водитель в Удмуртии пытался дать взятку сотруднику ГИБДД
15:30, 01 августа, 2019
Диана Ворончихина
118
0
#ГИБДД\n#Прокуратура\n#Кез\n#Удмуртия\n#происшествие
Фото: arzik2
118
0

Мужчину оштрафовали на 50 тыс. рублей.

Кез. Удмуртия. Жителя Кезского района оштрафовали на 50 тыс. рублей за попытку дать взятку сотруднику ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

По материалам уголовного дела, 29 марта 2019 года в поселке Кез полиция остановила машину обвиняемого. У водителя были признаки опьянения, но пройти медицинское обследование он отказался.

На следующий день обвиняемый пришел к начальнику ГИБДД и предложил взятку в 50 тыс. рублей за то, чтобы дело не дошло до суда.

«Начальник ГИБДД отказался принять взятку и сообщил о совершенном преступлении в дежурную часть ММО МВД России «Кезский», после чего злоумышленник был задержан сотрудниками полиции», - говорится в сообщении надзорного ведомства.

15:30, 01 августа, 2019
Диана Ворончихина
118
0
#ГИБДД\n#Прокуратура\n#Кез\n#Удмуртия\n#происшествие

 

 

 


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