Автобус сбил 10-летнюю девочку в Сарапуле

Ребенок получил травмы и попал в больницу.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле сбили 10-летнюю девочку. Об этом сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

ДТП произошло 20 марта около 12:30 у дома №3 по улице Путейская. Водитель «ПАЗ-4234», мужчина 1963 года рождения, совершил наезд на ребенка. В результате аварии девочка получила травмы и попала в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Госавтоинспекция МВД по Удмуртии обращается ко всем участникам дорожного движения быть максимально внимательными на дорогах.