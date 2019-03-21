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Автобус сбил 10-летнюю девочку в Сарапуле

13:15, 21 марта, 2019
Диана Ворончихина
13:15, 21 марта, 2019
Диана Ворончихина
166
0
#дети\n#ДТП\n#Сарапул\n#авария\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие
Фото: 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии
166
0

Ребенок получил травмы и попал в больницу.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле сбили 10-летнюю девочку. Об этом сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

ДТП произошло 20 марта около 12:30 у дома №3 по улице Путейская. Водитель «ПАЗ-4234», мужчина 1963 года рождения, совершил наезд на ребенка.  В результате аварии девочка получила травмы и попала в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Госавтоинспекция МВД по Удмуртии обращается ко всем участникам дорожного движения быть максимально внимательными на дорогах.

Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин

Карта ДТП Удмуртии и городов Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула по сводкам ГИБДД, которые произошли начиная с 01 января 2018 года

13:15, 21 марта, 2019
Диана Ворончихина
166
0
#дети\n#ДТП\n#Сарапул\n#авария\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие

 

 

 


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