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Дело экс-главы Удмуртии: банк «Пересвет» предъявил иск к посреднику во взятке Сергею Полевикову

14:44, 22 февраля, 2019
Анна Торхова
14:44, 22 февраля, 2019
Анна Торхова
308
0
#Александр Соловьев\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Завьялово
308
0

Согласно обвинению, деньги на взятки брались в офисе банка.

Завьялово. Удмуртия. АКБ «Пересвет» предъявил гражданский иск к Сергею Полевикову , известного как посредник во взятке по делу бывшего главы Удмуртской Республики Александра Соловьева. Об этом стало известно в пятницу, 22 февраля, на заседании в Завьяловском районном суде.

Банк требует от Полевикова возврата 2 кредитов по 50 млн рублей.

Напомним, согласно предъявленному Александру Соловьеву обвинению и показаниям предпринимателя Александра Забарского, деньги на взятки брались в АКБ «Пересвет». Первая часть незаконного денежного вознаграждения была получена в офисе в размере 33 млн рублей.

14:44, 22 февраля, 2019
Анна Торхова
308
0
#Александр Соловьев\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Завьялово

 

 

 


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